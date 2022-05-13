Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мировое сообщество помочь провести эвакуацию с "Азовстали"

Второй, третий и пятый президенты Украины обратились к руководителям стран мира, к государствам – членам Европейского союза, к США, Канаде, Китаю, Турции и другим государствам, а также к ООН.

"Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу [президента РФ Владимира] Путина пытается уничтожить варварскими методами. Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого военного смысла. Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений", – сказано в заявлении.

Президенты отметили, что "чрезвычайные мужество и героизм украинских воинов – защитников города поразили не только Украину, но весь мир".

"Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотичные.

"Но сейчас речь уже не идет о равном или неравном бое. На виду у всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли. Призываем каждого из вас приобщиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев. На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира", – заявили они.

От себя Порошенко добавил, что "если переговорная группа сочтет нужным", он готов присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали" наряду с представителями власти Украины и других государств и "лично принять участие в реализации этой процедуры".

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