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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мировое сообщество помочь провести эвакуацию с "Азовстали"

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"Азовсталь" последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
"Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные
Фото: EPA

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призвали мировое сообщество и международные организации помочь организовать эвакуацию гражданских и военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. Текст обращения Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook 13 мая.

Второй, третий и пятый президенты Украины обратились к руководителям стран мира, к государствам – членам Европейского союза, к США, Канаде, Китаю, Турции и другим государствам, а также к ООН.

"Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу [президента РФ Владимира] Путина пытается уничтожить варварскими методами. Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого военного смысла. Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений", – сказано в заявлении.

Президенты отметили, что "чрезвычайные мужество и героизм украинских воинов – защитников города поразили не только Украину, но весь мир".

"Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотичные. 

"Но сейчас речь уже не идет о равном или неравном бое. На виду у всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли. Призываем каждого из вас приобщиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев. На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира", – заявили они.

От себя Порошенко добавил, что "если переговорная группа сочтет нужным", он готов присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали" наряду с представителями власти Украины и других государств и "лично принять участие в реализации этой процедуры".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/552648966220976

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Леонид Кучма, Мариуполь, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, экстракция
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