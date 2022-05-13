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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Мы хотим, чтобы был подписан документ, как будет выглядеть эвакуация с "Азовстали" тяжелораненых, раненых и остальных военных

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Верещук: Ребят надо спасать
Верещук: Ребят надо спасать
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Ведутся переговоры с РФ об эвакуации украинских военнослужащих с комбината "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, на первом этапе речь идет о тяжелораненых. Об этом в эфире канала "1+1" 12 мая сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сейчас продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру екстракции. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не соглашаются сложить оружие. И на сегодня есть только один путь: идти пошагово", – заявила она.

По словам Верещук, спецоперация по эвакуации защитников "Азовстали" будет иметь несколько этапов.

"Первый этап – эвакуация тяжелораненых", – сообщила она.

Вице-премьер отметила, что начат новый раунд переговоров с РФ.

"Те переговоры, которые велись раньше, завершены, и завершены неудачей. Они [россияне] требуют полной капитуляции, поднятые руки, белый флаг, все это пишут в своих письмах. Конечно, мы на такое не соглашаемся. Но понимаем, что ребят надо спасать. Там есть пограничники, там есть Вооруженные силы, там есть Нацгвардия. Надо тоже о них говорить, там не только "Азов". И всем им нужна помощь и спасение. [...] Есть Красный Крест, они сегодня [12 мая] проводят встречу с российской стороной. Мы дали им мандат, провели с ними переговоры, с ООН провели и готовимся договориться к подписанию... Мы хотим, чтобы это был подписанный документ – как будет выглядеть эвакуация с "Азовстали" тяжелораненых, раненых, остальных военнослужащих", – сказала она.

По словам Верещук, посредником в данном раунде переговоров согласилась быть Турция.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 мая Верещук сообщала, что Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

Теги: Мариуполь, Азовсталь, Ирина Верещук, война России против Украины
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