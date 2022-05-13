Верещук: Мы хотим, чтобы был подписан документ, как будет выглядеть эвакуация с "Азовстали" тяжелораненых, раненых и остальных военных

"Сейчас продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру екстракции. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не соглашаются сложить оружие. И на сегодня есть только один путь: идти пошагово", – заявила она.

По словам Верещук, спецоперация по эвакуации защитников "Азовстали" будет иметь несколько этапов.

"Первый этап – эвакуация тяжелораненых", – сообщила она.

Вице-премьер отметила, что начат новый раунд переговоров с РФ.

"Те переговоры, которые велись раньше, завершены, и завершены неудачей. Они [россияне] требуют полной капитуляции, поднятые руки, белый флаг, все это пишут в своих письмах. Конечно, мы на такое не соглашаемся. Но понимаем, что ребят надо спасать. Там есть пограничники, там есть Вооруженные силы, там есть Нацгвардия. Надо тоже о них говорить, там не только "Азов". И всем им нужна помощь и спасение. [...] Есть Красный Крест, они сегодня [12 мая] проводят встречу с российской стороной. Мы дали им мандат, провели с ними переговоры, с ООН провели и готовимся договориться к подписанию... Мы хотим, чтобы это был подписанный документ – как будет выглядеть эвакуация с "Азовстали" тяжелораненых, раненых, остальных военнослужащих", – сказала она.

По словам Верещук, посредником в данном раунде переговоров согласилась быть Турция.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 мая Верещук сообщала, что Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.