Верещук: Мы хотим, чтобы был подписан документ, как будет выглядеть эвакуация с "Азовстали" тяжелораненых, раненых и остальных военных

"Сейчас продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру екстракции. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не соглашаются сложить оружие. И на сегодня есть только один путь: идти пошагово", – заявила она.
По словам Верещук, спецоперация по эвакуации защитников "Азовстали" будет иметь несколько этапов.
"Первый этап – эвакуация тяжелораненых", – сообщила она.
Вице-премьер отметила, что начат новый раунд переговоров с РФ.
"Те переговоры, которые велись раньше, завершены, и завершены неудачей. Они [россияне] требуют полной капитуляции, поднятые руки, белый флаг, все это пишут в своих письмах. Конечно, мы на такое не соглашаемся. Но понимаем, что ребят надо спасать. Там есть пограничники, там есть Вооруженные силы, там есть Нацгвардия. Надо тоже о них говорить, там не только "Азов". И всем им нужна помощь и спасение. [...] Есть Красный Крест, они сегодня [12 мая] проводят встречу с российской стороной. Мы дали им мандат, провели с ними переговоры, с ООН провели и готовимся договориться к подписанию... Мы хотим, чтобы это был подписанный документ – как будет выглядеть эвакуация с "Азовстали" тяжелораненых, раненых, остальных военнослужащих", – сказала она.
По словам Верещук, посредником в данном раунде переговоров согласилась быть Турция.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 мая Верещук сообщала, что Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.