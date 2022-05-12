Верещук об эвакуации с "Азовстали": Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых бойцах

Верещук: Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек Фото: Ірина Верещук / Facebook

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram 12 мая.

Переговоры, по словам Верещук, очень сложные.

Она заявила, что "публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей" о содержании переговоров дезинформируют и дезориентируют общество, а также вредят переговорному процессу.

"Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать. Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", – написала Верещук.

Она не уточнила, какие именно комментарии имеет в виду. Подобную цифру озвучивала сегодня координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

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