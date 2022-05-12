Верещук об эвакуации с "Азовстали": Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых бойцах

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram 12 мая.
Переговоры, по словам Верещук, очень сложные.
Она заявила, что "публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей" о содержании переговоров дезинформируют и дезориентируют общество, а также вредят переговорному процессу.
"Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать. Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", – написала Верещук.
Она не уточнила, какие именно комментарии имеет в виду. Подобную цифру озвучивала сегодня координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказалась от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.