Переговоры об эвакуации медиков и раненых с "Азовстали" продолжаются – ОП

Об этом координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина сообщила в ходе брифинга в Киеве, информирует "Медиацентр Украина".

"Сейчас ведутся переговоры о важном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых. Это около 500 человек. И также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются именно мариупольцы", – сказала она.

По данным Ломакиной, в Мариуполе остаются около 100 тыс. человек.

"В основном это пожилые люди, женщины и дети", – сказала она.

В ходе первого этапа гуманитарной операции при поддержке ООН и Красного Креста с территории "Азовстали" вывезли около 300 человек, в основном это женщины и дети.

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