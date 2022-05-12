Переговоры об эвакуации медиков и раненых с "Азовстали" продолжаются – ОП

Об этом координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина сообщила в ходе брифинга в Киеве, информирует "Медиацентр Украина".
"Сейчас ведутся переговоры о важном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых. Это около 500 человек. И также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются именно мариупольцы", – сказала она.
По данным Ломакиной, в Мариуполе остаются около 100 тыс. человек.
"В основном это пожилые люди, женщины и дети", – сказала она.
В ходе первого этапа гуманитарной операции при поддержке ООН и Красного Креста с территории "Азовстали" вывезли около 300 человек, в основном это женщины и дети.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказалась от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.