Защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак – советник мэра

"Вчера враг не прекращал попыток штурма по земле. Основная цель – блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем. Героизму защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания", – написал Андрющенко.
По его словам, одна из самых больших проблем украинских бойцов – дроны противника.
"Если бы был способ их ослепить или сажать, нашим было бы гораздо легче. И не только на "Азовстали"... Мы все в безвозмездном долгу перед ними", – подчеркнул советник мэра.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказалась от такой процедуры. Сейчас Украина предлагает обменять раненых украинских военнослужащих на пленных российских военнослужащих.