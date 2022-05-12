Защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак – советник мэра

По словам Андрющенко, одна из самых больших проблем украинских бойцов на "Азовстали" – дроны противника Фото: ЕРА

"Вчера враг не прекращал попыток штурма по земле. Основная цель – блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем. Героизму защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания", – написал Андрющенко.

По его словам, одна из самых больших проблем украинских бойцов – дроны противника.

"Если бы был способ их ослепить или сажать, нашим было бы гораздо легче. И не только на "Азовстали"... Мы все в безвозмездном долгу перед ними", – подчеркнул советник мэра.