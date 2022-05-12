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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам нужна поддержка сверхчеловека". Командир морпехов на "Азовстали" обратился за помощью к Илону Маску

Волынский Маску: Я живу там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выбраться из "Азовстали"
Волынский – Маску: Я живу там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выбраться из "Азовстали"
Фото: Сергей Волына / Facebook

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волына) создал аккаунт в Twitter, в котором обратился к американскому бизнесмену Илону Маску и призвал его помочь бойцам из "Азовстали" эвакуироваться в третью страну.

"Говорят, ты прибыл с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я живу там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выбраться из "Азовстали" в страну-посредника. Если не ты, то кто? Подскажи", – написал Волынский.

В Facebook он рассказал, что создал аккаунт в Twitter только для того, чтобы обратиться к Илону Маску. Морпех призвал всех помочь, чтобы американский бизнесмен увидел это обращение.

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!" – написал военный. 

https://www.facebook.com/serjvlk/posts/3285460998447736

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода находится около 600 раненых военных

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучил приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Эвакуация мирных жителей оттуда завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов", в частности, потому, что для них это означает смерть. Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. 

6 мая на сайте Change.org появилась петиция к ООН, подписанты которой просят начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран. Петицию уже подписали более 1,1 млн человек. 

Россия требует, чтобы защитники города сложили оружие.

Теги: военные, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины, Илон Маск, Сергей Волынский
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