"Нам нужна поддержка сверхчеловека". Командир морпехов на "Азовстали" обратился за помощью к Илону Маску

"Говорят, ты прибыл с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я живу там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выбраться из "Азовстали" в страну-посредника. Если не ты, то кто? Подскажи", – написал Волынский.
@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.— Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022
Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.
Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.
В Facebook он рассказал, что создал аккаунт в Twitter только для того, чтобы обратиться к Илону Маску. Морпех призвал всех помочь, чтобы американский бизнесмен увидел это обращение.
"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!" – написал военный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода находится около 600 раненых военных.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучил приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.
Эвакуация мирных жителей оттуда завершилась 7 мая. Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов", в частности, потому, что для них это означает смерть. Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран.
6 мая на сайте Change.org появилась петиция к ООН, подписанты которой просят начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран. Петицию уже подписали более 1,1 млн человек.
Россия требует, чтобы защитники города сложили оружие.