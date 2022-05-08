Сдаться в плен – неприемлемо для полка "Азов", это значит смерть – офицер управления разведки

Полк "Азов" не может сделать такой большой подарок врагу – сдаться в плен, отметил Самойленко Скриншот: hromadske / YouTube

Об этом на пресс-конференции 8 мая, которая транслировалась в YouTube hromadske, заявил офицер управления разведки Илья Самойленко.

"Мы все это время знали, что полк "Азов" не имеет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен. Да и сдаться для нас – это неприемлемо, потому что мы не можем сделать такой большой подарок врагу… Для бойцов полка "Азов" плен означает смерть", – сказал Самойленко.

По его словам, каждый пленный – это уже обменный фонд и ресурс для военно-политического давления, чтобы "повысить уровень переговоров и позиций, которые мы можем оставить уже именно на политической сцене".

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