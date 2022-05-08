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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек – "Азов"

Оккупанты бомбят Мариуполь с начала войны
Оккупанты бомбят Мариуполь с начала войны
Фото: EPA

С 24 февраля жертвами российских оккупантов в заблокированном Мариуполе Донецкой области стали 25 тыс. человек, преимущественно гражданских. Об этом на брифинге 8 мая сообщил офицер управления разведки Илья Самойленко, видео опубликовано на YouTube издания hromadske.

"Захват Мариуполя происходит почти последние 2,5 месяца. Ситуация такая, какую раньше никогда не видели в военной истории. Я сам военный историк, и потому я знаю, что, чтобы такая осада и такой захват происходил так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных врага и такими значительными потерями среди мирного населения", – отметил он.

По словам Самойленко, больше всего его беспокоит то, что происходит эвакуация небольших групп людей.

"Политики сейчас отмечают небольшие победы – эвакуацию нескольких десятков, сотен человек, при этом 25 тыс. человек были убиты российской армией", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Последние несколько дней активные боевые действия продолжаются на территории завода "Азовсталь" – последнего оплота украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. Гражданских регулярно небольшими группами эвакуировали с территории завода, и 7 мая стало известно, что оттуда вывезли всех детей, женщин и пожилых.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, война России против Украины, погибшие
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