В Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек – "Азов"

"Захват Мариуполя происходит почти последние 2,5 месяца. Ситуация такая, какую раньше никогда не видели в военной истории. Я сам военный историк, и потому я знаю, что, чтобы такая осада и такой захват происходил так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных врага и такими значительными потерями среди мирного населения", – отметил он.

По словам Самойленко, больше всего его беспокоит то, что происходит эвакуация небольших групп людей.

"Политики сейчас отмечают небольшие победы – эвакуацию нескольких десятков, сотен человек, при этом 25 тыс. человек были убиты российской армией", – подчеркнул он.

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