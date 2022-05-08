В Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек – "Азов"

"Захват Мариуполя происходит почти последние 2,5 месяца. Ситуация такая, какую раньше никогда не видели в военной истории. Я сам военный историк, и потому я знаю, что, чтобы такая осада и такой захват происходил так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных врага и такими значительными потерями среди мирного населения", – отметил он.
По словам Самойленко, больше всего его беспокоит то, что происходит эвакуация небольших групп людей.
"Политики сейчас отмечают небольшие победы – эвакуацию нескольких десятков, сотен человек, при этом 25 тыс. человек были убиты российской армией", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
Последние несколько дней активные боевые действия продолжаются на территории завода "Азовсталь" – последнего оплота украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. Гражданских регулярно небольшими группами эвакуировали с территории завода, и 7 мая стало известно, что оттуда вывезли всех детей, женщин и пожилых.