Штурм "Азовстали" продолжается, третий день идут активные бои – защитники Мариуполя

Уже третий день идет активный штурм завода "Азовсталь". Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет", – сказал он.
Паламар подчеркнул: эвакуация мирного населения с территории завода не происходит. Также он опроверг утверждение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что якобы украинские военнослужащие "держат гражданских в заложниках и требуют их обменять на еду и лекарства".
Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал каналу, что оккупанты штурмуют завод при поддержке артиллерии и авиации. По его словам, раненых становится все больше, а периметр боев сокращается.
"Максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи", – отметил он.
Вечером 4 мая сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев" Максим Жорин писал в Telegram, что оккупанты бросили на штурм завода все силы. Он опубликовал видео взрывов на заводе, но не уточнил, когда оно было сделано.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил сегодня в эфире национального телемарафона, что вечером 4 мая украинские военнослужащие оттеснили российскую армию с территории завода.
"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками. Что происходит сейчас – обобщаем информацию, потому что ее много и она противоречивая. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", – сказал он после полудня, трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".
"Азовсталь" – последний оплот украинских военных в оккупированном Россией Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
30 апреля начался процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Часть гражданских удалось вывезти, но вопреки гуманитарному праву никто из раненых военных не был эвакуирован.
2 мая российские оккупанты снова начали постоянные бомбардировки "Азовстали", а 4 мая стало известно, что оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.