ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штурм "Азовстали" продолжается, третий день идут активные бои – защитники Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спутниковый снимок территории завода "Азовсталь", сделанный 29 апреля
Спутниковый снимок территории завода "Азовсталь", сделанный 29 апреля
Фото: ЕРА

Штурм территории завода "Азовсталь" российскими войсками продолжается, активные бои идут третий день. Об этом заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил в комментарии hromadske 5 мая.

Уже третий день идет активный штурм завода "Азовсталь". Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет", – сказал он. 

Паламар подчеркнул: эвакуация мирного населения с территории завода не происходит. Также он опроверг утверждение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что якобы украинские военнослужащие "держат гражданских в заложниках и требуют их обменять на еду и лекарства". 

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал каналу, что оккупанты штурмуют завод при поддержке артиллерии и авиации. По его словам, раненых становится все больше, а периметр боев сокращается. 

"Максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи", – отметил он. 

Вечером 4 мая сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев" Максим Жорин писал в Telegram, что оккупанты бросили на штурм завода все силы. Он опубликовал видео взрывов на заводе, но не уточнил, когда оно было сделано. 

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил сегодня в эфире национального телемарафона, что вечером 4 мая украинские военнослужащие оттеснили российскую армию с территории завода. 

"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками. Что происходит сейчас – обобщаем информацию, потому что ее много и она противоречивая. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", – сказал он после полудня, трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада"

Контекст:

"Азовсталь" – последний оплот украинских военных в оккупированном Россией Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. 

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.

30 апреля начался процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Часть гражданских удалось вывезти, но вопреки гуманитарному праву никто из раненых военных не был эвакуирован.

2 мая российские оккупанты снова начали постоянные бомбардировки "Азовстали", а 4 мая стало известно, что оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, Азовсталь, Алексей Арестович, Максим Жорин, Святослав Паламар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это п...здец. Наташа, что ты пила?" Melovin ответил Могилевской на предложение оставить после войны язык агрессора вторым государственным
  "Это п...здец. Наташа, что ты пила?" Melovin ответил Могилевской на предложение оставить после войны язык агрессора вторым государственным
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное чтобы ел и был в бронике
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (948071)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (133447)
3
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (56722)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (54933)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (53604)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (47548)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (32448)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (24116)
 
 
 
 