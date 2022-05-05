Штурм "Азовстали" продолжается, третий день идут активные бои – защитники Мариуполя

Уже третий день идет активный штурм завода "Азовсталь". Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет", – сказал он.

Паламар подчеркнул: эвакуация мирного населения с территории завода не происходит. Также он опроверг утверждение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что якобы украинские военнослужащие "держат гражданских в заложниках и требуют их обменять на еду и лекарства".

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал каналу, что оккупанты штурмуют завод при поддержке артиллерии и авиации. По его словам, раненых становится все больше, а периметр боев сокращается.

"Максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи", – отметил он.

Вечером 4 мая сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев" Максим Жорин писал в Telegram, что оккупанты бросили на штурм завода все силы. Он опубликовал видео взрывов на заводе, но не уточнил, когда оно было сделано.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил сегодня в эфире национального телемарафона, что вечером 4 мая украинские военнослужащие оттеснили российскую армию с территории завода.

"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками. Что происходит сейчас – обобщаем информацию, потому что ее много и она противоречивая. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", – сказал он после полудня, трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".