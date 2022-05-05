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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Родные и друзья защитников Мариуполя призвали проводить акции по всему миру с требованием эвакуации из "Азовстали". Видео

 
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Участники акции просят помощи с эвакуацией военных и гражданских с "Азовстали"
Участники акции просят помощи с эвакуацией военных и гражданских с "Азовстали"
Скриншот: Національний Корпус / YouTube

В Киеве 4 мая прошла акция украинцев в поддержку украинских военных и гражданских, находящихся в заблокированном оккупантами Мариуполе Донецкой области. Видео опубликовала партия "Национальный корпус".

Участники, среди которых близкие защитников Мариуполя, вышли с плакатами "Спасите военных Мариуполя", "Спасите "Азов", "Экстракция для военных и гражданских Мариуполя". Во время ходы они скандировали "Азовсталь" и Save Azovstal. 

Активисты призывают весь мир участвовать в манифестациях у стен основных представительств ООН, Красного Креста, посольств Турции и других стран, которые могут выступить третьей стороной-гарантом с требованием немедленно эвакуировать гражданских, раненых и военный гарнизон из "Азовстали".

Контекст:

"Азовсталь" – последний оплот украинских военных в оккупированном Россией Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. 

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. Часть гражданских удалось вывезти, но вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.

2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали", а 4 мая стало известно, что оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.

видео

Видео: Національний Корпус / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, митинг, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины, акция
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