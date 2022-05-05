Родные и друзья защитников Мариуполя призвали проводить акции по всему миру с требованием эвакуации из "Азовстали". Видео

Участники, среди которых близкие защитников Мариуполя, вышли с плакатами "Спасите военных Мариуполя", "Спасите "Азов", "Экстракция для военных и гражданских Мариуполя". Во время ходы они скандировали "Азовсталь" и Save Azovstal.
Активисты призывают весь мир участвовать в манифестациях у стен основных представительств ООН, Красного Креста, посольств Турции и других стран, которые могут выступить третьей стороной-гарантом с требованием немедленно эвакуировать гражданских, раненых и военный гарнизон из "Азовстали".
"Азовсталь" – последний оплот украинских военных в оккупированном Россией Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. Часть гражданских удалось вывезти, но вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.
2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали", а 4 мая стало известно, что оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.