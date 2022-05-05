Родные и друзья защитников Мариуполя призвали проводить акции по всему миру с требованием эвакуации из "Азовстали". Видео

Участники акции просят помощи с эвакуацией военных и гражданских с "Азовстали" Скриншот: Національний Корпус / YouTube

Участники, среди которых близкие защитников Мариуполя, вышли с плакатами "Спасите военных Мариуполя", "Спасите "Азов", "Экстракция для военных и гражданских Мариуполя". Во время ходы они скандировали "Азовсталь" и Save Azovstal.

Активисты призывают весь мир участвовать в манифестациях у стен основных представительств ООН, Красного Креста, посольств Турции и других стран, которые могут выступить третьей стороной-гарантом с требованием немедленно эвакуировать гражданских, раненых и военный гарнизон из "Азовстали".