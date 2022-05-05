Зеленский: Надеемся продолжить спасение людей с "Азовстали", из Мариуполя. Украина готова обеспечить режим тишины

"Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что эвакуированные получают необходимую помощь от государства.
"Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей с "Азовстали", из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишины. Украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из укрытий под землей. В имеющихся условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все получится", – сказал президент
Он сообщил, что говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем о том, что уже удалось, и о том, "что еще предстоит сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города".
Зеленский также отметил, что 4 мая российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по украинским городам.
"По Днепру. По Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и другим регионам. Все эти преступления получат ответ. Как юридический, так и вполне практический – на поле боя", – обещал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.
Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован, отмечали в "Азове".
Уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали", сообщили защитники Мариуполя.
4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором сказал, что военные продолжают держать оборону, но российские оккупанты уже второй день как прорвались на территорию завода.