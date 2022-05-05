Зеленский: Надеемся продолжить спасение людей с "Азовстали", из Мариуполя. Украина готова обеспечить режим тишины

Зеленский: Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишины Фото: president.gov.ua

"Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эвакуированные получают необходимую помощь от государства.

"Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей с "Азовстали", из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишины. Украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из укрытий под землей. В имеющихся условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все получится", – сказал президент

Он сообщил, что говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем о том, что уже удалось, и о том, "что еще предстоит сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города".

Зеленский также отметил, что 4 мая российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по украинским городам.

"По Днепру. По Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и другим регионам. Все эти преступления получат ответ. Как юридический, так и вполне практический – на поле боя", – обещал президент.

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