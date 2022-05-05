Российские оккупанты обстреляли пять областей Украины, в Днепре повреждена железнодорожная инфраструктура

Взрывы были слышны в Черкассах. По данным властей, там сработала ПВО.
По Днепру, по данным председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, нанесли два ракетных удара. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру.
"Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", – написал Резниченко в Telegram.
В Киевской области обстреляли Броварской район. Как сообщил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко, ракету сбила ПВО, ее обломки упали вблизи села Требухов. По его словам, пострадавших нет, дома не повреждены.
Руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил в Telegram, что в результате падения обломков ракеты загорелся кустарник, к тушению огня привлечены спасатели.
Кроме того, оккупанты обстреляли Николаев, рассказал в Facebook мэр города Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео", – написал он.
По информации местного сайта "Преступности.НЕТ", оккупанты обстреливали Николаев из реактивной артиллерии, а также наносили по городу ракетные удары.
Позже Сенкевич добавил, что из-за обстрелов в городе возможны новые отключения электроэнергии. По словам мэра, у части жителей Корабельного района не было света из-за обстрелов в предыдущие дни. Кроме того, в этом же районе есть единичные случаи отключения газоснабжения. С середины апреля в городе нет централизованного водоснабжения, но, как отметил Сенкевич, коммунальные предприятия "выполнили часть работ" по восстановлению подачи воды.
Сенкевич рассказал, что в результате обстрелов за последние дни в городе были повреждены здание школы, ряд жилых домов и объекты городской инфраструктуры.
По Кировоградской области нанесли ракетный удар, сообщил в Telegram руководитель ОВА Андрей Райкович.
"Есть прилет в инфраструктурный объект за пределами областного центра", – написал он и пообещал позже предоставить подробности.
Воздушная тревога, по данным сайта alerts.in.ua, сейчас объявлена в четырех областях: Черниговской, Сумской, Николаевской и Луганской.
Из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры в Украине опаздывает 20 поездов, сообщила "Укрзалізниця" в Telegram. Некоторые – более чем на 11 часов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты второй день подряд интенсивно обстреливают разные регионы Украины. Накануне они нанесли ракетные удары по восьми областям: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой. Известно о пострадавших в Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областях.
В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что цель атак – разрушение транспортной инфраструктуры Украины.
Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают Харьков и другие населенные пункты области (в регионе идут бои между ВСУ и российской армией), а также предпринимают попытки наступления в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.