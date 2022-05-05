Российские оккупанты обстреляли пять областей Украины, в Днепре повреждена железнодорожная инфраструктура

Взрывы были слышны в Черкассах. По данным властей, там сработала ПВО.

По Днепру, по данным председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, нанесли два ракетных удара. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру.

"Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", – написал Резниченко в Telegram.

В Киевской области обстреляли Броварской район. Как сообщил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко, ракету сбила ПВО, ее обломки упали вблизи села Требухов. По его словам, пострадавших нет, дома не повреждены.

Руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил в Telegram, что в результате падения обломков ракеты загорелся кустарник, к тушению огня привлечены спасатели.

Кроме того, оккупанты обстреляли Николаев, рассказал в Facebook мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео", – написал он.

По информации местного сайта "Преступности.НЕТ", оккупанты обстреливали Николаев из реактивной артиллерии, а также наносили по городу ракетные удары.

Позже Сенкевич добавил, что из-за обстрелов в городе возможны новые отключения электроэнергии. По словам мэра, у части жителей Корабельного района не было света из-за обстрелов в предыдущие дни. Кроме того, в этом же районе есть единичные случаи отключения газоснабжения. С середины апреля в городе нет централизованного водоснабжения, но, как отметил Сенкевич, коммунальные предприятия "выполнили часть работ" по восстановлению подачи воды.

Сенкевич рассказал, что в результате обстрелов за последние дни в городе были повреждены здание школы, ряд жилых домов и объекты городской инфраструктуры.

По Кировоградской области нанесли ракетный удар, сообщил в Telegram руководитель ОВА Андрей Райкович.

"Есть прилет в инфраструктурный объект за пределами областного центра", – написал он и пообещал позже предоставить подробности.

Воздушная тревога, по данным сайта alerts.in.ua, сейчас объявлена в четырех областях: Черниговской, Сумской, Николаевской и Луганской.

Скриншот: alerts.in.ua

Из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры в Украине опаздывает 20 поездов, сообщила "Укрзалізниця" в Telegram. Некоторые – более чем на 11 часов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)