ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли пять областей Украины, в Днепре повреждена железнодорожная инфраструктура

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В Киевской области в результате падения обломков ракеты загорелся кустарник
В Киевской области в результате падения обломков ракеты загорелся кустарник
Фото: Олександр Павлюк / Київська обласна військова адміністрація / Telegram

Вечером 4 мая российские оккупанты обстреляли минимум пять областей Украины: Черкасскую, Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую и Кировоградскую, – в ряде регионов силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Взрывы были слышны в Черкассах. По данным властей, там сработала ПВО.

По Днепру, по данным председателя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, нанесли два ракетных удара. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру.

"Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", – написал Резниченко в Telegram. 

В Киевской области обстреляли Броварской район. Как сообщил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко, ракету сбила ПВО, ее обломки упали вблизи села Требухов. По его словам, пострадавших нет, дома не повреждены. 

https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/3152919908313007

Руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил в Telegram, что в результате падения обломков ракеты загорелся кустарник, к тушению огня привлечены спасатели. 

Кроме того, оккупанты обстреляли Николаев, рассказал в Facebook мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео", – написал он. 

По информации местного сайта "Преступности.НЕТ", оккупанты обстреливали Николаев из реактивной артиллерии, а также наносили по городу ракетные удары. 

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/536837378001760

Позже Сенкевич добавил, что из-за обстрелов в городе возможны новые отключения электроэнергии. По словам мэра, у части жителей Корабельного района не было света из-за обстрелов в предыдущие дни. Кроме того, в этом же районе есть единичные случаи отключения газоснабжения. С середины апреля в городе нет централизованного водоснабжения, но, как отметил Сенкевич, коммунальные предприятия "выполнили часть работ" по восстановлению подачи воды. 

Сенкевич рассказал, что в результате обстрелов за последние дни в городе были повреждены здание школы, ряд жилых домов и объекты городской инфраструктуры. 

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/536849631333868

По Кировоградской области нанесли ракетный удар, сообщил в Telegram руководитель ОВА Андрей Райкович.

"Есть прилет в инфраструктурный объект за пределами областного центра", – написал он и пообещал позже предоставить подробности. 

Воздушная тревога, по данным сайта alerts.in.ua, сейчас объявлена в четырех областях: Черниговской, Сумской, Николаевской и Луганской. 

Скриншот: alerts.in.ua
Скриншот: alerts.in.ua

Из-за обстрела железнодорожной инфраструктуры в Украине опаздывает 20 поездов, сообщила "Укрзалізниця" в Telegram. Некоторые – более чем на 11 часов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Оккупанты второй день подряд интенсивно обстреливают разные регионы Украины. Накануне они нанесли ракетные удары по восьми областям: Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой. Известно о пострадавших в КировоградскойДнепропетровской и Львовской областях

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что цель атак – разрушение транспортной инфраструктуры Украины. 

Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают Харьков и другие населенные пункты области (в регионе идут бои между ВСУ и российской армией), а также предпринимают попытки наступления в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Черкассы, Николаев, Киевская ОГА, Днепр, Киевская область, ПВО, Бровары, артиллерия, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, Андрей Райкович, Александр Павлюк, Игорь Сапожко
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