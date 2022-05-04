Оккупанты обстреляли центр Днепра, в Черкассах сработала ПВО

"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальной информации от военной администрации", – написал он.

По словам главы правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, в Днепре ракетному обстрелу подверглась железнодорожная инфраструктура.

"Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги", – написал он в Telegram.

В Черкассах, сообщил глава областной военной администрации, работают систему ПВО. Он тоже призвал местных оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога сейчас объявлена в большинстве регионов Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары в ряде областей. В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской и Закарпатской областей, а также Киеву (всего вчера, по данным Генштаба ВСУ, ракетным ударам подверглись объекты в восьми регионах). Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением оккупированных Херсонской области и Крыма. В Генштабе ВСУ считают, что цель атак – разрушение транспортной инфраструктуры Украины.

"Укрзалізниця" сообщала, что из-за обстрелов задерживаются поезда. Известно о пострадавших в Кировоградской, Днепропетровской областях и во Львове.