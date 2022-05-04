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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли центр Днепра, в Черкассах сработала ПВО

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Оккупанты нанесли по Днепру ракетный удар
Оккупанты нанесли по Днепру ракетный удар
Фото: Borys Filatov / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска вечером 4 мая нанесли удар по центру Днепра, сообщил городской голова Борис Филатов в Facebook.

"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальной информации от военной администрации", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5081400628608460&id=100002157183088

По словам главы правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, в Днепре ракетному обстрелу подверглась железнодорожная инфраструктура. 

"Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги", – написал он в Telegram. 

В Черкассах, сообщил глава областной военной администрации, работают систему ПВО. Он тоже призвал местных оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога сейчас объявлена в большинстве регионов Украины.

Скриншот: alerts.in.ua
Скриншот: alerts.in.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары в ряде областей. В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской и Закарпатской областей, а также Киеву (всего вчера, по данным Генштаба ВСУ, ракетным ударам подверглись объекты в восьми регионах).  Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением оккупированных Херсонской области и Крыма. В Генштабе ВСУ считают, что цель атак – разрушение транспортной инфраструктуры Украины. 

"Укрзалізниця" сообщала, что из-за обстрелов задерживаются поездаИзвестно о пострадавших в КировоградскойДнепропетровской областях и во Львове

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черкассы, Борис Филатов, Укрзалізниця, Днепр, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Камышин, разрушения, российские оккупанты, воздушная тревога
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