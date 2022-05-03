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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли удар по украинским областным центрам. ПВО удалось сбить ракеты, выпущенные по Киеву и Виннице

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Украинским военным удалось сбить ракеты, выпущенные по Киеву и Виннице. Во Львове повреждено несколько объектов критической инфраструктуры
Украинским военным удалось сбить ракеты, выпущенные по Киеву и Виннице. Во Львове повреждено несколько объектов критической инфраструктуры
Фото: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram

Вечером 3 мая несколько крупных украинских городов подверглись ракетным обстрелам со стороны российских оккупационных войск.

В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской и Закарпатской областей, а также Киеву. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением оккупированных Херсонской области и Крыма.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 19.39. Скриншот сайта alerts.in.ua
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 19.39. Скриншот сайта alerts.in.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Киеву и Виннице, сбиты силами украинской ПВО.

"Обе крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты нашими славными ПВО! [...] Еще одну крылатую ракету только что сбила наша ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Да, не все ракеты русских ублюдков удается сбить, но надо учитывать, что у нас на вооружении еще советские ракеты, которым 30 и более лет", – написал он в Telegram.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов добавил, что обломки сбитых ракет ищут.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что по городу был нанесен ракетный удар. "В результате повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии", – сообщил он в Facebook.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/565537721601002

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий позже уточнил, что повреждены три подстанции. 

Также об обстреле сообщил глава Долинской территориальной общины (Кировоградская область) Евгений Звездовский.

"Прилет ракеты на территорию общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал мэр в Facebook. 

Никаких деталей о разрушениях или пострадавших Звездовский не приводит.

Кроме того, "Укрзалізниця" сообщила о задержках поездов из-за вражеских обстрелов.

"В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов будет следовать с задержкой. В частности, задержаны поезда на подъезде ко Львову. Информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не покидайте укрытий во время сигнала тревоги", – призвали в УЗ.

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита сообщил в Telegram, что оккупационные войска РФ нанесли удар по Закарпатью.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", – сказал он.

Официальных подтверждений об обстрелах Одессы и Днепра на данный момент не поступало.

По состоянию на 20.35 воздушная тревога продолжает действовать в центральных и восточных областях Украины.

Скриншот сайта alerts.in.ua
Скриншот сайта alerts.in.ua

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Львов, Украина, Одесса, Винница, Кировоград, Днепр, ПВО, Андрей Садовый, Антон Геращенко, Кировоградская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Борзов, российские оккупанты, воздушная тревога
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