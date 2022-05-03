В разговоре с Путиным Макрон требовал прекращения огня в Украине – Елисейский дворец

За последние полгода Путин и Макрон общались почти 20 раз Фото: ЕРА

"Президент республики еще раз подчеркнул крайнюю тяжесть последствий агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Он выразил глубокую обеспокоенность Мариуполем и ситуацией на Донбассе и призвал Россию позволить продолжить эвакуацию с завода "Азовсталь", начатую в последние дни в координации с гуманитарными организациями", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Макрона рассказала, что президент Франции "выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов питания через Черное море из-за ее последствий для мировой продовольственной безопасности".

"Президент республики призвал Россию выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности [ООН], положив конец этой разрушительной агрессии. Он отметил свою неизменную готовность работать на условиях решения вопроса путем переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Республики, наконец, снова потребовал прекращения огня", – проинформировал Елисейский дворец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)