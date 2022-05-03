В разговоре с Путиным Макрон требовал прекращения огня в Украине – Елисейский дворец

"Президент республики еще раз подчеркнул крайнюю тяжесть последствий агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Он выразил глубокую обеспокоенность Мариуполем и ситуацией на Донбассе и призвал Россию позволить продолжить эвакуацию с завода "Азовсталь", начатую в последние дни в координации с гуманитарными организациями", – говорится в сообщении.
Пресс-служба Макрона рассказала, что президент Франции "выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов питания через Черное море из-за ее последствий для мировой продовольственной безопасности".
"Президент республики призвал Россию выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности [ООН], положив конец этой разрушительной агрессии. Он отметил свою неизменную готовность работать на условиях решения вопроса путем переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Республики, наконец, снова потребовал прекращения огня", – проинформировал Елисейский дворец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Разговор Макрона и Путина длился два часа и 10 минут. С начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля общение двух президентов состоялось уже восемь раз.
По версии Кремля, Путин говорил о "защите "республик Донбасса", "националистах" на "Азовстали" в Мариуполе и якобы обстрелах украинскими военными населенных пунктов на Донбассе, предоставлении Украине Западом вооружений и заявлял о необходимости "воздействия на киевские власти".
Предыдущий раз Путин и Макрон разговаривали 29 марта.
Le Figaro пишет, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз".
Перед тем как звонить Путину, Макрон говорил 30 апреля с президентом Украины Владимиром Зеленским.