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Макрон более двух часов говорил с Путиным, это их восьмой разговор после масштабного вторжения РФ в Украину

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Макрон (на фото) не говорил с Путиным больше месяца
Макрон (на фото) не говорил с Путиным больше месяца
Фото: ЕРА

3 мая президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает BFMTV.

Общение двух президентов длилось два часа и 10 минут.

По версии Кремля, был "продолжен обмен мнениями по ситуации в Украине". В частности, Путин говорил о "защите "республик Донбасса", "националистах" на "Азовстали" в Мариуполе и якобы обстрелах украинскими военными населенных пунктов на Донбассе, нервничал в связи с предоставлением Украине Западом вооружений и заявлял о необходимости "воздействия на киевские власти".

"С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры", – написала пресс-служба Путина.

Елисейский дворец свою версию разговора пока не обнародовал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Предыдущий раз Путин и Макрон разговаривали 29 марта.

Le Figaro пишет, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз", а после начала масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля – восемь раз. Издание отмечает, что Путин и Макрон не обменивались мнениями с момента выявления массовых жертв российских оккупантов в Буче Киевской области.

Контекст:

Перед тем как звонить Путину, Макрон говорил 30 апреля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, санкции, война, оккупация, Мариуполь, телефоны, вооружение, вторжение, националисты, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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