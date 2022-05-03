Макрон более двух часов говорил с Путиным, это их восьмой разговор после масштабного вторжения РФ в Украину

Макрон (на фото) не говорил с Путиным больше месяца Фото: ЕРА

Общение двух президентов длилось два часа и 10 минут.

По версии Кремля, был "продолжен обмен мнениями по ситуации в Украине". В частности, Путин говорил о "защите "республик Донбасса", "националистах" на "Азовстали" в Мариуполе и якобы обстрелах украинскими военными населенных пунктов на Донбассе, нервничал в связи с предоставлением Украине Западом вооружений и заявлял о необходимости "воздействия на киевские власти".

"С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры", – написала пресс-служба Путина.

Елисейский дворец свою версию разговора пока не обнародовал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Предыдущий раз Путин и Макрон разговаривали 29 марта.

Le Figaro пишет, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз", а после начала масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля – восемь раз. Издание отмечает, что Путин и Макрон не обменивались мнениями с момента выявления массовых жертв российских оккупантов в Буче Киевской области.