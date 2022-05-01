Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

"[Президенты] говорили о ходе переговоров, чтобы окончательно разрешить конфликт и обеспечить безопасность на европейском континенте. В этой связи президент Республики напомнил о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Макрон в беседе с Зеленским "выразил глубокую обеспокоенность продолжением российских бомбардировок украинских городов", в частности, обстрелом Киева во время визитов в столицу Украины генерального секретаря ООН и премьер-министра Болгарии.

Кроме того, президент Франции "выразил особую обеспокоенность невыносимой ситуацией в Мариуполе, несмотря на неоднократные призывы к президенту России соблюдать международное гуманитарное право".

"Президент Республики подтвердил президенту Зеленскому желание во время второго срока активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины в постоянной координации с европейскими партнерами и союзниками", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Францию за поставку Украине военной техники.

"Президент Республики отметил, что эта поддержка и дальше будет усиливаться, как и гуманитарная помощь Франции, которая на сегодняшний день составляет более 615 тонн оборудования, включая медицинское оборудование, генераторы для больниц, продовольственную помощь, помощь в предоставлении жилья, неотложную помощь, транспортные средства, – указали в Елисейском дворце. – [Макрон] также отметил, что по просьбе украинской власти будет продолжена миссия французских экспертов, которые помогают собирать доказательства в рамках борьбы с безнаказанностью и для обеспечения работы международного правосудия в отношении преступлений, совершенных во время российской агрессии".

Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал в Twitter, что говорил с президентом Франции "об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе". Кроме того, президент Украины оценил решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ.

Это второй разговор Макрона и Зеленского за неделю. 25 апреля президент поздравлял Макрона с победой на президентских выборах.