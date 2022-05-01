Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
"[Президенты] говорили о ходе переговоров, чтобы окончательно разрешить конфликт и обеспечить безопасность на европейском континенте. В этой связи президент Республики напомнил о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Макрон в беседе с Зеленским "выразил глубокую обеспокоенность продолжением российских бомбардировок украинских городов", в частности, обстрелом Киева во время визитов в столицу Украины генерального секретаря ООН и премьер-министра Болгарии.
Кроме того, президент Франции "выразил особую обеспокоенность невыносимой ситуацией в Мариуполе, несмотря на неоднократные призывы к президенту России соблюдать международное гуманитарное право".
"Президент Республики подтвердил президенту Зеленскому желание во время второго срока активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины в постоянной координации с европейскими партнерами и союзниками", – подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил Францию за поставку Украине военной техники.
"Президент Республики отметил, что эта поддержка и дальше будет усиливаться, как и гуманитарная помощь Франции, которая на сегодняшний день составляет более 615 тонн оборудования, включая медицинское оборудование, генераторы для больниц, продовольственную помощь, помощь в предоставлении жилья, неотложную помощь, транспортные средства, – указали в Елисейском дворце. – [Макрон] также отметил, что по просьбе украинской власти будет продолжена миссия французских экспертов, которые помогают собирать доказательства в рамках борьбы с безнаказанностью и для обеспечения работы международного правосудия в отношении преступлений, совершенных во время российской агрессии".
Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал в Twitter, что говорил с президентом Франции "об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе". Кроме того, президент Украины оценил решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ.
Это второй разговор Макрона и Зеленского за неделю. 25 апреля президент поздравлял Макрона с победой на президентских выборах.
Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на ее вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.
15 марта Зеленский заявил, что украинцы начинают осознавать: в НАТО стране не вступить.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
В ряде стран заявили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша, но окончательной договоренности ни с кем из них еще нет. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения.