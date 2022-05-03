Оккупанты ударили по шести железнодорожным станциям, инфраструктура сильно повреждена – Камышин

"Среди железнодорожников и пассажиров, по оперативной информации, пострадавших нет", – написал Камышин.

Он отметил, что из-за обстрелов задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже двинулись, остальные, как ожидается, поедут в течение двух часов.

"Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – добавил глава "Укрзалізниці".

Две ракеты, как сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, сильно повредили железнодорожную инфраструктуру в его регионе. Один человек ранен.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", – добавил он.

Одна из ракет попала в железнодорожную подстанцию возле вокзала в поселке городского типа Воловец, сообщили в Закарпатской ОГА.

"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о пострадавших уточняют", – говорится в сообщении.

Схожая ситуация была неделю назад – 25 апреля в течение часа оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, было задержано 19 пассажирских поездов.

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