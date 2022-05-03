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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по шести железнодорожным станциям, инфраструктура сильно повреждена – Камышин

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Камышин: Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги
Камышин: Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги
Фото: cfts.org.ua

Сегодня вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Об этом сообщил в Telegram глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Среди железнодорожников и пассажиров, по оперативной информации, пострадавших нет", – написал Камышин.

Он отметил, что из-за обстрелов задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже двинулись, остальные, как ожидается, поедут в течение двух часов.

"Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – добавил глава "Укрзалізниці". 

Две ракеты, как сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, сильно повредили железнодорожную инфраструктуру в его регионе. Один человек ранен.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", – добавил он.

Одна из ракет попала в железнодорожную подстанцию возле вокзала в поселке городского типа Воловец, сообщили в Закарпатской ОГА. 

"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о пострадавших уточняют", – говорится в сообщении. 

Схожая ситуация была неделю назад – 25 апреля в течение часа оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, было задержано 19 пассажирских поездов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 3 мая практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам

Ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Киеву, Одессе и Виннице, сбиты силами украинской ПВО, заявили советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и глава пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк

О "прилетах" сообщили местные власти в Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской областях.

В результате удара по Львову повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции, ранены по меньшей мере два человека, сообщил мэр города Андрей Садовый. 

Теги: Укрзалізниця, Днепропетровская область, поезда, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Закарпатская ОГА, ракеты, Закарпатская область, инфраструктура, поезд, Александр Камышин
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