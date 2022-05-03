Оккупанты ударили по шести железнодорожным станциям, инфраструктура сильно повреждена – Камышин

"Среди железнодорожников и пассажиров, по оперативной информации, пострадавших нет", – написал Камышин.
Он отметил, что из-за обстрелов задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже двинулись, остальные, как ожидается, поедут в течение двух часов.
"Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – добавил глава "Укрзалізниці".
Две ракеты, как сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, сильно повредили железнодорожную инфраструктуру в его регионе. Один человек ранен.
"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", – добавил он.
Одна из ракет попала в железнодорожную подстанцию возле вокзала в поселке городского типа Воловец, сообщили в Закарпатской ОГА.
"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о пострадавших уточняют", – говорится в сообщении.
Схожая ситуация была неделю назад – 25 апреля в течение часа оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, было задержано 19 пассажирских поездов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 3 мая практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам.
Ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Киеву, Одессе и Виннице, сбиты силами украинской ПВО, заявили советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и глава пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк
О "прилетах" сообщили местные власти в Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской областях.
В результате удара по Львову повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции, ранены по меньшей мере два человека, сообщил мэр города Андрей Садовый.