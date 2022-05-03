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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов задерживаются 14 поездов – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" обещает приложить максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика
"Укрзалізниця" обещает приложить максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В результате артобстрелов инфраструктурных объектов задерживается в пути ряд поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Задерживаются следующие поезда:

  • №4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);
  • №25 Рахов – Одесса (+1 час);
  • №49 Трускавец – Киев (+ 1 ч 30 мин);
  • №60 Чоп – Киев (+2 ч);
  • №12 Львов – Киев (задерживается отправка);
  • №22 Трускавец – Харьков (+3 ч);
  • №749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).
  • №231 Днепр – Львов (+3 часа);
  • №53 Днепр – Одесса (+3 часа);
  • №75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);
  • №175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);
  • №85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);
  • №37 Запорожье – Киев (+1,5 часа);
  • №710 Львов – Дарница (задерживается отправка).

"Просим соблюдать спокойствие и не игнорировать объявление воздушной тревоги. "Укрзалізниця" прилагает максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика. Следите за официальными каналами и объявлениями на вокзалах", – говорится в сообщении. 

Сегодня вечером практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Укрзалізниця, поезда, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, поезд
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