Из-за обстрелов задерживаются 14 поездов – "Укрзалізниця"

Задерживаются следующие поезда:
- №4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);
- №25 Рахов – Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец – Киев (+ 1 ч 30 мин);
- №60 Чоп – Киев (+2 ч);
- №12 Львов – Киев (задерживается отправка);
- №22 Трускавец – Харьков (+3 ч);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).
- №231 Днепр – Львов (+3 часа);
- №53 Днепр – Одесса (+3 часа);
- №75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);
- №85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);
- №37 Запорожье – Киев (+1,5 часа);
- №710 Львов – Дарница (задерживается отправка).
"Просим соблюдать спокойствие и не игнорировать объявление воздушной тревоги. "Укрзалізниця" прилагает максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика. Следите за официальными каналами и объявлениями на вокзалах", – говорится в сообщении.
Сегодня вечером практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам.
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