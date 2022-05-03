Из-за обстрелов задерживаются 14 поездов – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" обещает приложить максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Задерживаются следующие поезда:

№4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);

№25 Рахов – Одесса (+1 час);

№49 Трускавец – Киев (+ 1 ч 30 мин);

№60 Чоп – Киев (+2 ч);

№12 Львов – Киев (задерживается отправка);

№22 Трускавец – Харьков (+3 ч);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).

№231 Днепр – Львов (+3 часа);

№53 Днепр – Одесса (+3 часа);

№75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);

№175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);

№85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);

№37 Запорожье – Киев (+1,5 часа);

№710 Львов – Дарница (задерживается отправка).

"Просим соблюдать спокойствие и не игнорировать объявление воздушной тревоги. "Укрзалізниця" прилагает максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика. Следите за официальными каналами и объявлениями на вокзалах", – говорится в сообщении.

Сегодня вечером практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам.

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