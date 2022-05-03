Во Львове слышны взрывы, по предварительной информации властей – ракетный удар. Поезда на подъезде ко Львову задерживаются

По предварительной информации, по Львовской области пришлись ракетные удары, написал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Садовый также сообщил, что часть города осталась без электричества. Позднее он уточнил, что повреждены две электроподстанции.

"Укрзалізниця" сообщила, что оккупанты обстреливают железнодорожные подстанции. В связи с этим ряд поездов задерживаются, в частности – составы на подъезде ко Львову.

Почти во всех областях Украины длится воздушная тревога. СМИ сообщают о взрывах еще в нескольких городах. В частности, российская ракета прилетела в Долинскую общину Кировоградской области, сообщил глава общины Евгений Звездовский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)