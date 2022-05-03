Во Львове слышны взрывы, по предварительной информации властей – ракетный удар. Поезда на подъезде ко Львову задерживаются

По предварительной информации, по Львовской области пришлись ракетные удары, написал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
Садовый также сообщил, что часть города осталась без электричества. Позднее он уточнил, что повреждены две электроподстанции.
"Укрзалізниця" сообщила, что оккупанты обстреливают железнодорожные подстанции. В связи с этим ряд поездов задерживаются, в частности – составы на подъезде ко Львову.
Почти во всех областях Украины длится воздушная тревога. СМИ сообщают о взрывах еще в нескольких городах. В частности, российская ракета прилетела в Долинскую общину Кировоградской области, сообщил глава общины Евгений Звездовский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.
18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.
25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.
С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 БПЛА врага.