Ракетный обстрел Львова. Садовый сообщил о двух пострадавших

"Предварительно один человек ранен. Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций", – написал он.

Обновлено. Позже в видеообращении Садовый сообщил, что ранены два человека.

"Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по Львову. Удары были нанесены по трем подстанциям. В связи с этим есть перебои с электроснабжением. Двое людей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Также есть серьезные повреждения коммунальной инфраструктуры: повылетали окна... Есть перебои с водоснабжением и электроснабжением медицинских учреждений. Работают все службы", – сказал он.

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