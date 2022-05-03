Ракетный обстрел Львова. Садовый сообщил о двух пострадавших

"Предварительно один человек ранен. Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций", – написал он.
Обновлено. Позже в видеообращении Садовый сообщил, что ранены два человека.
"Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по Львову. Удары были нанесены по трем подстанциям. В связи с этим есть перебои с электроснабжением. Двое людей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Также есть серьезные повреждения коммунальной инфраструктуры: повылетали окна... Есть перебои с водоснабжением и электроснабжением медицинских учреждений. Работают все службы", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары в ряде областей. В частности, во Львове, по информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, повреждены три электроподстанции.
"Укрзалізниця" сообщила о задержках поездов из-за вражеских обстрелов. В частности, задержаны поезда на подъезде ко Львову.