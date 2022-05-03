Во Львове вышла замуж медсестра из Лисичанска, потерявшая ноги из-за подрыва на мине

27 марта Оксана подорвалась на заминированной тропе, когда возвращались домой вместе с любимым. Виктор не пострадал, а вот Оксане оторвало обе ноги и четыре пальца левой руки.

"Эту тропу я знала очень давно. Муж с другом остановились, и я увидела, торчит снаряд из земли, я хотела ему показать, возвращаюсь и только успела крикнуть: "Зай, посмотри", он смотрит, а я подлетаю", – рассказывает Оксана.

Чтобы было быстрее, в машину медиков мужчина нес Оксану на руках.

"Мне хотелось плакать, но я не мог плакать – шок, непонимание, что это происходит. Страх потерять очень близкого человека – мы с ней прожили уже шесть лет в гражданском браке", – говорит мужчина.

Первую помощь женщина получила в Лисичанской больнице. Там ей сделали сразу четыре операции. Затем Оксану эвакуировали в Днепр, где ей залечивали раны и готовили конечности к протезированию. Неделю назад эвакуационным поездом она прибыла во Львов. Впереди у пациентки – реабилитация и протезирование.

Оксана и Виктор не были женаты, хотя вместе шесть лет и воспитывают двоих детей. Но после случившегося все же решили пожениться. Обручальные кольца купили во Львове, там же нашли невесте белое платье. Торт испекли волонтеры. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование – в палате Центра хирургии Первого медицинского объединения Львова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)