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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Использование РФ противокорабельных ракет по наземным целям говорит о дефиците боеприпасов – военный аналитик

Оккупанты обстреляли Одессу с территории оккупированного Крыма
Оккупанты обстреляли Одессу с территории оккупированного Крыма
Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

РФ в войне с Украиной начала использовать противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" по наземным целям, это говорит о нехватке определеного вида боеприпасов в армии оккупантов.

Такое мнение высказал 3 мая в Twitter старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман. Он опубликовал видео зенитно-ракетного комплекса "Бастион", который ракетами "Оникс" 2 мая  обстрелял Одессу.

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов дальнобойных ракет. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", – прокомментировал Кофман.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пресс-секретарь  Одесской военной администрации Сергей Братчук 3 мая заявил, что в Одессе сохраняется угроза ракетных обстрелов. Он отметил, что оккупанты используют ракеты, которые не всегда удается сбить украинским средствам ПВО.

"Многие разговоры о том, почему эти ракеты иногда прилетают все-таки и наши системы ПВО не всегда, как кому-то кажется, могут отреагировать. На территории временно оккупированного Крыма зенитно-ракетный комплекс "Бастион" – именно из него выпускают эти смертоносные ракеты. У этой ракеты очень большая скорость, она летит на небольшой высоте, довольно сложно именно ее поймать нашим силам ПВО", – рассказал Братчук.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его, отметил Братчук.

В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Вечером 3 мая российские военные нанесли еще один удар по Одесской области, никто не пострадал. 

Теги: Украина, Одесса, ПВО, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, инфраструктура, Сергей Братчук
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