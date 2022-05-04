Использование РФ противокорабельных ракет по наземным целям говорит о дефиците боеприпасов – военный аналитик

Такое мнение высказал 3 мая в Twitter старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман. Он опубликовал видео зенитно-ракетного комплекса "Бастион", который ракетами "Оникс" 2 мая обстрелял Одессу.

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов дальнобойных ракет. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", – прокомментировал Кофман.

I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL — Michael Kofman (@KofmanMichael) May 3, 2022

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Пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук 3 мая заявил, что в Одессе сохраняется угроза ракетных обстрелов. Он отметил, что оккупанты используют ракеты, которые не всегда удается сбить украинским средствам ПВО.

"Многие разговоры о том, почему эти ракеты иногда прилетают все-таки и наши системы ПВО не всегда, как кому-то кажется, могут отреагировать. На территории временно оккупированного Крыма зенитно-ракетный комплекс "Бастион" – именно из него выпускают эти смертоносные ракеты. У этой ракеты очень большая скорость, она летит на небольшой высоте, довольно сложно именно ее поймать нашим силам ПВО", – рассказал Братчук.