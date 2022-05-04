Оккупанты нанесли повторный ракетный удар по Одесской области – оперативное командование "Юг"

"Повторно атаковав Одесскую область, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет Украина", – прокомментировал ситуацию глава Офиса президента Андрей Ермак.
Вечером 3 мая практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам.
Ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Киеву и Виннице, сбиты силами украинской ПВО. Также удалось сбить три ракеты, выпущенные по Одесской области, сообщили в оперативном командовании "Юг".
Оккупанты ударили по шести железнодорожным станциям и сильно повредили инфраструктуру, сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. О "прилетах" сообщили местные власти в Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской областях. Есть погибшие и раненые.
В результате удара по Львову повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции, ранены по меньшей мере два человека, сообщил мэр города Андрей Садовый.
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.
В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.
2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.
По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.