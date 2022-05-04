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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли повторный ракетный удар по Одесской области – оперативное командование "Юг"

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Оккупанты продолжают атаковать Украину ракетными ударами
Оккупанты продолжают атаковать Украину ракетными ударами
Скриншот: Минобороны России / Facebook (фото иллюстративное)

Вечером 3 мая российские военные нанесли еще один удар по Одесской области, никто не пострадал. Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на информацию оперативного командования ВСУ "Юг".

"Повторно атаковав Одесскую область, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет Украина", – прокомментировал ситуацию глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Вечером 3 мая практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам

Ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Киеву и Виннице, сбиты силами украинской ПВО. Также удалось сбить три ракеты, выпущенные по Одесской области, сообщили в оперативном командовании "Юг". 

Оккупанты ударили по шести железнодорожным станциям и сильно повредили инфраструктуру, сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. О "прилетах" сообщили местные власти в Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской областях. Есть погибшие и раненые. 

В результате удара по Львову повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции, ранены по меньшей мере два человека, сообщил мэр города Андрей Садовый. 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Теги: Одесса, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, Андрей Ермак
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