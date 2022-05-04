Оккупанты нанесли повторный ракетный удар по Одесской области – оперативное командование "Юг"

"Повторно атаковав Одесскую область, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет Украина", – прокомментировал ситуацию глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вечером 3 мая практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам.

Ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Киеву и Виннице, сбиты силами украинской ПВО. Также удалось сбить три ракеты, выпущенные по Одесской области, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Оккупанты ударили по шести железнодорожным станциям и сильно повредили инфраструктуру, сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. О "прилетах" сообщили местные власти в Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской областях. Есть погибшие и раненые.

В результате удара по Львову повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции, ранены по меньшей мере два человека, сообщил мэр города Андрей Садовый.