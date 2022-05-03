"Имеет большую скорость, нашим силам ПВО сложно ее поймать". В Одесской ОВА рассказали, какими ракетами обстреливают область

Братчук подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области является постоянной.

"Что касается угроз ракетных, то в эти минуты, когда мы с вами общаемся, нет гарантии, что не прилетит в любой объект в Одессе. Это они там отчитываются о военных объектах, а стреляют и убивают мирных людей. Для них нет препятствий. Эти угрозы постоянны", – сказал спикер ОВА.

Он отметил, что оккупанты используют ракеты, которые не всегда удается сбить украинским ПВО.

"Многие разговоры о том, почему эти ракеты иногда прилетают все-таки и наши системы ПВО не всегда, как кому-то кажется, могут отреагировать. На территории временно оккупированного Крыма зенитно-ракетный комплекс "Бастион" – именно из него выпускают эти смертоносные ракеты. У этой ракеты очень большая скорость, она летит на небольшой высоте, довольно сложно именно ее поймать нашим силам ПВО", – рассказал Братчук.

Именно поэтому, по его словам, иногда сигнал воздушной тревоги может раздаваться тогда, когда до попадания ракеты "остаются секунды".

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