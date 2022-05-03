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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Имеет большую скорость, нашим силам ПВО сложно ее поймать". В Одесской ОВА рассказали, какими ракетами обстреливают область

Власти отмечают, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области является постоянной
Власти отмечают, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области является постоянной
Фото: ЕРА

Одессу и область обстреливают ракетами из зенитно-ракетного комплекса "Бастион", расположенного в аннексированном Крыму. Об этом 3 мая сообщил в эфире телемарафона спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Братчук подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области является постоянной.

"Что касается угроз ракетных, то в эти минуты, когда мы с вами общаемся, нет гарантии, что не прилетит в любой объект в Одессе. Это они там отчитываются о военных объектах, а стреляют и убивают мирных людей. Для них нет препятствий. Эти угрозы постоянны", – сказал спикер ОВА.

Он отметил, что оккупанты используют ракеты, которые не всегда удается сбить украинским ПВО.

"Многие разговоры о том, почему эти ракеты иногда прилетают все-таки и наши системы ПВО не всегда, как кому-то кажется, могут отреагировать. На территории временно оккупированного Крыма зенитно-ракетный комплекс "Бастион" – именно из него выпускают эти смертоносные ракеты. У этой ракеты очень большая скорость, она летит на небольшой высоте, довольно сложно именно ее поймать нашим силам ПВО", – рассказал Братчук.

Именно поэтому, по его словам, иногда сигнал воздушной тревоги может раздаваться тогда, когда до попадания ракеты "остаются секунды".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его, отметил Братчук.

В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Теги: Россия, Украина, Одесса, война, ПВО, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, удары, ракета, Сергей Братчук
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