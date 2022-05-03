"Имеет большую скорость, нашим силам ПВО сложно ее поймать". В Одесской ОВА рассказали, какими ракетами обстреливают область

Братчук подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области является постоянной.
"Что касается угроз ракетных, то в эти минуты, когда мы с вами общаемся, нет гарантии, что не прилетит в любой объект в Одессе. Это они там отчитываются о военных объектах, а стреляют и убивают мирных людей. Для них нет препятствий. Эти угрозы постоянны", – сказал спикер ОВА.
Он отметил, что оккупанты используют ракеты, которые не всегда удается сбить украинским ПВО.
"Многие разговоры о том, почему эти ракеты иногда прилетают все-таки и наши системы ПВО не всегда, как кому-то кажется, могут отреагировать. На территории временно оккупированного Крыма зенитно-ракетный комплекс "Бастион" – именно из него выпускают эти смертоносные ракеты. У этой ракеты очень большая скорость, она летит на небольшой высоте, довольно сложно именно ее поймать нашим силам ПВО", – рассказал Братчук.
Именно поэтому, по его словам, иногда сигнал воздушной тревоги может раздаваться тогда, когда до попадания ракеты "остаются секунды".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.
В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.
2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его, отметил Братчук.
В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.
По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.