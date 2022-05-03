Ракетный удар по Кировоградской области. Есть погибшие и пострадавшие – оперативное командование "Юг"

"Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению погибли и ранены", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Мэр Долинской Кировоградской области Евгений Звездовский сообщал, что обстреляли территорию общины.

Контекст:

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары в ряде областей. В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской и Закарпатской областей, а также Киеву. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением оккупированных Херсонской области и Крыма.

"Укрзалізниця" сообщала, что из-за обстрелов задерживаются 14 поездов.

Позже глава компании Александр Камышин сообщил, что российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. "Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – добавил он.