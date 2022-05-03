В результате ракетного обстрела в Днепропетровской области пострадал один человек, движение поездов остановлено – глава ОВА

"У нас два "прилета" в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно", – написал он.
Резниченко добавил, что движение поездов остановлено.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары в ряде областей. В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской и Закарпатской областей, а также Киеву. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением оккупированных Херсонской области и Крыма.
"Укрзалізниця" сообщала, что из-за обстрелов задерживаются 14 поездов.