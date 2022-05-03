В результате ракетного обстрела в Днепропетровской области пострадал один человек, движение поездов остановлено – глава ОВА

"У нас два "прилета" в Каменском районе. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно", – написал он.

Резниченко добавил, что движение поездов остановлено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)