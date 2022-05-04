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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состояние двоих пострадавших в результате ракетных ударов по Львову легкое – глава ОВА

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Козицкий: Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения
Козицкий: Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения
Фото: Максим Козицький / Facebook

Состояние двоих людей, которые пострадали в результате ракетных обстрелов Львова 3 мая, легкое. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook 4 мая.

"К счастью, погибших во Львовской области нет. Есть двое пострадавших, они находились неподалеку от взрывов. Состояние – легкое. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. У 58-летнего пострадавшего тупая травма грудной клетки. Мужчина из Закарпатской области работает водителем. У 24-летнего парня минно-взрывные осколочные ранения левого бедра и левой руки. Провели операцию и удалили осколки. Нужна еще как минимум одна операция, чтобы удалить осколки на других участках", – сообщил он.

Козицкий сообщил, что стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160 выпустили шесть крылатых ракет, из которых две были сбиты над Львовской областью. 

"Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию в Закарпатье... Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Они были критическими. На сегодняшний день есть задержка в движении поездов. Частично движение было возобновлено. Более 85 тыс. домохозяйств и более 12 населенных пунктов были полностью обесточены. Еще пять населенных пунктов – частично. Около 250 тыс. человек остались без электроснабжения... Это был целенаправленный удар по цепочкам снабжения", – написал он.

Глава ОВА написал, что по состоянию на утро 630 домохозяйств оставались без электроэнергии. Специалисты работают над устранением последствий ударов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/5023762990993668

Контекст:

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары в ряде областей. В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской и Закарпатской областей, а также Киеву. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением оккупированных Херсонской области и Крыма.

"Укрзалізниця" сообщала, что из-за обстрелов задерживаются 14 поездов.

Позже глава компании Александр Камышин сообщил, что российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины"Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – добавил он.

Известно о пострадавших в КировоградскойДнепропетровской областях и во Львове.

Теги: Львов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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