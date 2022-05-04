Состояние двоих пострадавших в результате ракетных ударов по Львову легкое – глава ОВА

"К счастью, погибших во Львовской области нет. Есть двое пострадавших, они находились неподалеку от взрывов. Состояние – легкое. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. У 58-летнего пострадавшего тупая травма грудной клетки. Мужчина из Закарпатской области работает водителем. У 24-летнего парня минно-взрывные осколочные ранения левого бедра и левой руки. Провели операцию и удалили осколки. Нужна еще как минимум одна операция, чтобы удалить осколки на других участках", – сообщил он.

Козицкий сообщил, что стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160 выпустили шесть крылатых ракет, из которых две были сбиты над Львовской областью.

"Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию в Закарпатье... Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Они были критическими. На сегодняшний день есть задержка в движении поездов. Частично движение было возобновлено. Более 85 тыс. домохозяйств и более 12 населенных пунктов были полностью обесточены. Еще пять населенных пунктов – частично. Около 250 тыс. человек остались без электроснабжения... Это был целенаправленный удар по цепочкам снабжения", – написал он.

Глава ОВА написал, что по состоянию на утро 630 домохозяйств оставались без электроэнергии. Специалисты работают над устранением последствий ударов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)