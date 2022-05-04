"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев

Тринчер: Я чувствую себя самой счастливой, что умею петь и помогать людям песней переживать трудные моменты жизни Фото: annatrincher_official / Instagram

"Раньше я думала, что шелтеры бывают только для животных… К сожалению, теперь реальность другая. Трудно представить, что большинство из этих детей больше никогда не увидят свои дома, не поиграют с куклами в комнатах, где они росли. Все дети Украины теперь взрослые. Они так все понимают, они послушны, спокойны. Они знают, когда пора играть, когда время есть, а когда нужно спать. От этого больно, их детство украли проклятые орки", -- написала она.

По словам певицы, она чувствует себя счастливой, когда может дать детям "хотя бы 20–30 счастливых минут в это ужасное время".

"Я чувствую себя самой счастливой, что умею петь и помогать людям песней переживать трудные моменты жизни", – отметила она.

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