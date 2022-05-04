"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев

"Раньше я думала, что шелтеры бывают только для животных… К сожалению, теперь реальность другая. Трудно представить, что большинство из этих детей больше никогда не увидят свои дома, не поиграют с куклами в комнатах, где они росли. Все дети Украины теперь взрослые. Они так все понимают, они послушны, спокойны. Они знают, когда пора играть, когда время есть, а когда нужно спать. От этого больно, их детство украли проклятые орки", -- написала она.
По словам певицы, она чувствует себя счастливой, когда может дать детям "хотя бы 20–30 счастливых минут в это ужасное время".
"Я чувствую себя самой счастливой, что умею петь и помогать людям песней переживать трудные моменты жизни", – отметила она.
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Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину Тринчер занимается волонтерской деятельностью.