Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ

По информации инсайдера, кроме рака, у Путина также диагностирована болезнь Паркинсона, и сейчас его состояние ухудшилось.

Путина по настоянию врачей вскоре прооперируют. Точная дата, как утверждает источник, пока не определена, вероятно, это будет не ранее 9 мая. Некоторое время после операции президент России, как утверждает издание, будет недееспособен. На это время его обязанности будет исполнять 70-летний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По мнению The Sun, он является теневым разработчиком стратегии войны в Украине и человеком, убедившим Путина, что Киев наводнен неонацистами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)