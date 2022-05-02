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02 мая, 2022
 
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Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"

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Дорофеева "проиллюстрировала" приезд Джоли во Львов
Дорофеева "проиллюстрировала" приезд Джоли во Львов
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу, опубликовала в Instagram собственное фото и снимки голливудской актрисы Анджелины Джоли, сделанные во время ее приезда во Львов.

"Лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове", – написала она.

Контекст:

Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Певица не имеет постоянного места проживания, а передвигается по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

Теги: Львов, Украина, украинцы, Надя Дорофеева, актриса, певица, Dorofeeva
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