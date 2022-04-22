  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу

По словам певицы, за домом, в котором до расставания с мужем, певцом Dantes (Владимиром Гудковым) смотрит его мать.
"У меня постоянные перелеты, концерты. Я уже была и в Будапеште, и в Лиссабоне, и в Барселоне, где я только не была. За домом смотрит мама Вовы, она не захотела уезжать. Там, тьфу-тьфу, пока что все хорошо. Киев отстояли, все хорошо", – рассказала певица.
Дорофеева не уточнила, где во время войны находится ее бывший муж. Dantes также не разглашает место пребівания.
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Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сделали совместное заявление, в котором сообщили, что расстались. Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет.
3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше, чем объявили об этом публично.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.
21 апреля Dantes поздравил Дорофееву с днем рождения, пожелав ей любить и быть любимой.