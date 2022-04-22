  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу

По словам певицы, за домом, в котором до расставания с мужем, певцом Dantes (Владимиром Гудковым) смотрит его мать.

"У меня постоянные перелеты, концерты. Я уже была и в Будапеште, и в Лиссабоне, и в Барселоне, где я только не была. За домом смотрит мама Вовы, она не захотела уезжать. Там, тьфу-тьфу, пока что все хорошо. Киев отстояли, все хорошо", – рассказала певица.

Дорофеева не уточнила, где во время войны находится ее бывший муж. Dantes также не разглашает место пребівания.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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