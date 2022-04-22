"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой

"С днем рождения. Люби и будь любимой", – написал он, разместив в Instagram Stories фото певицы, на котором она запечатлена полуобнаженной на фоне стены с надписью на английском "Exit".
Артист также поставил активную ссылку на пост Дорофеевой, в котором она призналась, что боится признаваться в своих чувствах. "Мне кажется, быть смелым – значит, быть честным прежде всего с самим собой. А если хочется сказать о любви – решайся, попробуй. Тебе точно станет легче", – написала артистка. Эта публикация была размещена 7 февраля – за полтора месяца до того, как пара объявила о расставании.
3 апреля Dantes говорил, что на самом деле они расстались намного раньше, чем объявили об этом публично. 21 апреля Дорофеева уточнила, что они не были вместе еще до того, как началась война.
Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались. Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет. В настоящее время они находятся в состоянии развода.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.
Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.