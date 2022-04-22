"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой

"С днем рождения. Люби и будь любимой", – написал он, разместив в Instagram Stories фото певицы, на котором она запечатлена полуобнаженной на фоне стены с надписью на английском "Exit".

Артист также поставил активную ссылку на пост Дорофеевой, в котором она призналась, что боится признаваться в своих чувствах. "Мне кажется, быть смелым – значит, быть честным прежде всего с самим собой. А если хочется сказать о любви – решайся, попробуй. Тебе точно станет легче", – написала артистка. Эта публикация была размещена 7 февраля – за полтора месяца до того, как пара объявила о расставании.

3 апреля Dantes говорил, что на самом деле они расстались намного раньше, чем объявили об этом публично. 21 апреля Дорофеева уточнила, что они не были вместе еще до того, как началась война.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram