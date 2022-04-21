  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях

Рассказать о том, что они больше не пара, их вынудили вопросы друзей и поклонников.
"Мы расстались еще до войны. Было много вопросов и нам было сложно отвечать, как там Вова, как там Надя, а мы же не вместе – поэтому решили поставить точку", – сказала певица.
Дорофеева утвердительно ответила на вопрос, готова ли она к новым отношениям.
"Я готова, но я хочу очень домой", – подчеркнула певица.
Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сделали совместное заявление, в котором сообщили, что расстались. Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет.
3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше, чем объявили об этом публично.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.