  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях

Дорофеева и Dantes сообщили о расставании в марте 2022 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Рассказать о том, что они больше не пара, их вынудили вопросы друзей и поклонников.

"Мы расстались еще до войны. Было много вопросов и нам было сложно отвечать, как там Вова, как там Надя, а мы же не вместе – поэтому решили поставить точку", – сказала певица.

Дорофеева утвердительно ответила на вопрос, готова ли она к новым отношениям.

"Я готова, но я хочу очень домой", – подчеркнула певица.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube