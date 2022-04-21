Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2022
 
Новости

Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дорофеева и Dantes сообщили о расставании в марте 2022 года
Дорофеева и Dantes сообщили о расставании в марте 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля в интервью каналу "Украина" рассказала, что они с певцом Dantes (Владимиром Гудковым) расстались еще до нападения РФ на Украину, но скрывали это до середины марта.

Рассказать о том, что они больше не пара, их вынудили вопросы друзей и поклонников. 

"Мы расстались еще до войны. Было много вопросов и нам было сложно отвечать, как там Вова, как там Надя, а мы же не вместе – поэтому решили поставить точку", – сказала певица. 

Дорофеева утвердительно ответила на вопрос, готова ли она к новым отношениям. 

"Я готова, но я хочу очень домой", – подчеркнула певица. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сделали совместное заявление, в котором сообщили, что расстались.  Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше, чем объявили об этом публично. 

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.

Теги: Надя Дорофеева, певица, развод, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 