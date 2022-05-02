"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи

Певица исполнила песню "Прованс" перед российской публикой. В композиции есть слова об аэропорте Борисполь.
"Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть, в самолете, и думать о пилоте", – поется в песне.
"Елка, будь выше, не молчи. Или хотя бы имей совесть не петь про Борисполь", – написала она.
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Настоящее имя Елки – Елизавета Иванцив. Она родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. Музыкальную карьеру исполнительница начала в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году она подписала контракт с Владом Валовым и выпустила дебютный альбом "Город обмана".
С 2010-го по 2012 годы Елка была судьей украинского шоу "X-Фактор" на телеканале СТБ.
Елка в 2017 году заявила, что своим домом считает Москву. Она никак не прокомментировала агрессию РФ против Украины.
Выступление Елки в Сочи состоялось 30 апреля в одном из клубов.