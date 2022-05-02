"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи

Певица исполнила песню "Прованс" перед российской публикой. В композиции есть слова об аэропорте Борисполь.

"Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть, в самолете, и думать о пилоте", – поется в песне.

"Елка, будь выше, не молчи. Или хотя бы имей совесть не петь про Борисполь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @radulikk