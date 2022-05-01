  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины

"Мои бабушка и дедушка по отцовской линии – киевские евреи, абсолютно фанатично влюбленные в [Иосифа] Сталина и Советский Союз. А по маминой линии моя бабушка родилась 7 декабря 1937 года. Ее отца забрали 27 октября 1937 года, в день моего рождения через много-много лет. Она писала диссертацию по [русскому писателю Александру] Солженицыну. То есть я долгую часть жизни прожил между двух полюсов и даже подростком видел, как доходило не до физического, но до такого духовного кровопролития, и с той стороны, и с другой. Я любил всех, и они любили меня", – рассказал актер.

Смольянинов отметил, что со своим отчимом, лингвистом Сергеем Николаевым ездил в Закарпатье в лингво-географические экспедиции в 1997–1998 годах.

"И все эти города я помню – от Конотопа до Чопа. Как мы ехали на поезде. Самое яркое воспоминание у меня осталось – это озеро Синевир. Это то, из чего я состою. Эти горные речки, эти сплавы с пастухами на баллонах по горной реке. Первый раз я там в жизни выпил водку, чуть не помер, меня отпаивали эти селяне марганцовкой в местной больнице с четырехметровыми потолками. Потом я отлеживался на заячьей шкуре под медвежьей", – рассказал он.

По словам Смольянинова, в Западной Украине он встретил свою первую любовь и друзей.

"Их папы и мамы собирали нам в банку картошку с чесноком – это до сих пор моя самая любимая еда. Она не жареная, а сваренная с вечера и утром подогретая. Мы со сводным братом бегали, ловили бабочек по горам. Я был на самой высокой точке Украины, я был на горе Говерла. Мы вдвоем там стояли и обозревали всю эту красоту бесконечную", – признался он.

Актер добавил, что в детстве знал украинский язык.

"Понимать – я до сих пор понимаю. Поэтому это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать", – подчеркнул он.

Актер объяснил, почему раньше не высказывался о политике, но нарушил молчание сейчас.

"Все изменилось. Кровь пролилась. Случилась катастрофа. Все рухнуло. Пепел, дым, вонь, слезы. Ужас. Просто ужас", – сказал он.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube

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