"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ

"Не хочу вспоминать даже их имена. Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной", – заявила певица.

По мнению Поляковой, эти люди не должны называться украинцами.

"Право называться украинцем, представителем такого сильного и храброго народа, необходимо заслужить: своей позицией, своими действиями. Это великое звание. Они не имеют права называться украинцами", – сказала она.

Полякова предложила навсегда вычеркнуть из жизни украинцев фамилии и творчество людей, оставшихся строить карьеру в РФ.

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