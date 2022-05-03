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03 мая, 2022
 
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"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ

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Полякова: Украинец это великое звание
Полякова: Украинец – это великое звание
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 1 мая в интервью информационному агентству УНИАН рассказала о своем отношении к представителям шоу-бизнеса, которые во время войны России против Украины продолжают строить карьеру в РФ.

"Не хочу вспоминать даже их имена. Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной", – заявила певица.

По мнению Поляковой, эти люди не должны называться украинцами.

"Право называться украинцем, представителем такого сильного и храброго народа, необходимо заслужить: своей позицией, своими действиями. Это великое звание. Они не имеют права называться украинцами", – сказала она.

Полякова предложила навсегда вычеркнуть из жизни украинцев фамилии и творчество людей, оставшихся строить карьеру в РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полякова после нападения РФ на Украину вместе с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону. Певица находится во Франции у российской бизнесвумен Ники Белоцерковской.

Теги: Россия, Украина, война, шоу-бизнес, украинцы, война России против Украины, Оля Полякова, певица
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