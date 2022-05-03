Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно

"Раз они защищают здесь русскоязычных, убивая русскоязычные города, значит, нужно убрать всякий повод ассоциировать себя с нами, называть себя "нашими братьями", – отметила она.
Певица подчеркнула, что запрет на русскоязычные песни коснется ее лично.
"Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. И мне, конечно, жаль моих абсолютно золотых, нетленных хитов, но, тем не менее, я больше гражданка Украины и патриотка, чем просто певица, поэтому я готова на эти жертвы", – заявила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полякова после нападения РФ на Украину вместе с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону. Певица находится во Франции у российской бизнесвумен Ники Белоцерковской.