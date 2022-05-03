Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
Новости

Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него

Огневич отметила, что с ее преследователем уже пообщалась полиция
Огневич отметила, что с ее преследователем уже пообщалась полиция
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 3 мая в Stories Instagram заявила, что мужчина, который преследовал ее ранее, продолжает делать это и далее.

Певица сообщила, что незнакомец работает в одном из сервисов такси.


Фото: irinasoponaru / Instagram

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

Огневич показала скриншот с сообщением, в котором мужчина называет ее дурой. 


Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

В следующем посте Огневич сообщила, что сужчину, которого она называла преследователем, уволили из сервиса по услугам такси. Она отметила также, что полиция вызывала ее обидчика и провела с ним разговор.

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram
Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

Контекст:

В январе 2022 года Огневич публиковала видео разговора с мужчиной, который, как утверждает она, является преследователем. Певица заявляла, что он не дает ей покоя уже три года.

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.

Теги: Украина, преследования, Злата Огневич, певица, мужчины, Холостячка
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