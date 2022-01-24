"Я тебя завалю. Ты знаешь, что мне все равно". Злата Огневич обнародовала видео с угрозами от преследующего ее человека

Огневич: Я просто беззащитная женщина, которую уже больше трех лет преследует неадекватный мужчина Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Если я еще раз "побачу" по телевизору, я тебя завалю. Или папу. Поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты слышала?" – сказал он на камеру.

В ответ певица заявила, что обратится в полицию.

"Ты знаешь, что мне все равно! Ты чудишь, ерундой занимаешься", – ответил преследующий ее водитель.

Комментируя обнародованный ролик, артистка заявила, что этот человек преследует ее не первый год.

"Я просто беззащитная женщина, которую уже больше трех лет преследует неадекватный мужчина, и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает преследования, которые участились в последнее время. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию", – написала Злата Огневич.

В публикации она поставила активные ссылки на страницы мэра Киева Виталия Кличко и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я больше не желаю молчать. Хватит", – написала она. При этом артистка отметила, что не будет давать какие-либо комментарии журналистам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)