"Я тебя завалю. Ты знаешь, что мне все равно". Злата Огневич обнародовала видео с угрозами от преследующего ее человека

"Если я еще раз "побачу" по телевизору, я тебя завалю. Или папу. Поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты слышала?" – сказал он на камеру.
В ответ певица заявила, что обратится в полицию.
"Ты знаешь, что мне все равно! Ты чудишь, ерундой занимаешься", – ответил преследующий ее водитель.
Комментируя обнародованный ролик, артистка заявила, что этот человек преследует ее не первый год.
"Я просто беззащитная женщина, которую уже больше трех лет преследует неадекватный мужчина, и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает преследования, которые участились в последнее время. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию", – написала Злата Огневич.
В публикации она поставила активные ссылки на страницы мэра Киева Виталия Кличко и президента Украины Владимира Зеленского.
"Я больше не желаю молчать. Хватит", – написала она. При этом артистка отметила, что не будет давать какие-либо комментарии журналистам.
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Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.