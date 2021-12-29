"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте

"Столько всего нужно успеть сегодня!" – подписала она публикацию, а также пригласила подписчиков посмотреть в ее Instagram-stories, как она будет наряжать новогоднюю елку.
"Какая ты красивая", – написала zaremskay1129.
"У Златы есть грудь", – прокомментировал пользователь wild_uni_corn.
"Златочка, как всегда, прекрасна и секси", – отреагировал gennadiy0804.
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Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Она выбирала одного мужчину из 25 участников проекта. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.