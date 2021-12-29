"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте

Злата Огневич: Столько всего нужно успеть сегодня! Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Столько всего нужно успеть сегодня!" – подписала она публикацию, а также пригласила подписчиков посмотреть в ее Instagram-stories, как она будет наряжать новогоднюю елку.

"Какая ты красивая", – написала zaremskay1129.

"У Златы есть грудь", – прокомментировал пользователь wild_uni_corn.

"Златочка, как всегда, прекрасна и секси", – отреагировал gennadiy0804.