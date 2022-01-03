"Как Человек-паук", "Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич широко развела ноги перед камерой и показала промежность

Артистка позирует на корточках, широко разведя ноги перед объективом и демонстрируя промежность.

"Кошечки мои любимые, признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?" – обратилась артистка к подписчицам.

"Как Человек-паук", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Фу, какое неудачное фото", – написали подписчики.

"Еще та кошечка, красотка", – оценили образ певицы поклонники.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.