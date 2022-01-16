"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре

Огневич: Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе – Акуна Матата Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе – Акуна Матата. Запомнила слово красивое – malaíka, на суахили означает "ангел". Теперь так представляюсь всем на Занзибаре", – написала она под публикацией.

"Еще много всего нового запомнила и открыла новое в себе для себя", – добавила 36-летняя певица в подписи.

Также Огневич крупным планом показала на теле временные тату.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Малая, ты – пушка", – прокомментировал mira_peace_and_glory.

"Цаца", – написала _liudmyla_s.