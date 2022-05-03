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03 мая, 2022
 
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"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке

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Узелков вспомнил, как Елка вела себя раньше
Узелков вспомнил, как Елка вела себя раньше
Фото: uzelkov_official / Instagram

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков 1 мая в Instagram высказался о позиции строящей карьеру в РФ певицы Елки относительно войны против Украины, и поделился воспоминаниями об общении с ней.

"Кстати, помню еще далекие времена, когда мы состязались на телевизионном шоу  "Битва наций", и эта потаскуха, работавшая на украинском ТВ, ни разу не подошла и не поздоровалась с нашей командой. Так теперь давайте в комментариях напомним, какая потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шоу "Битва наций", которое упомянул Узелков, показывали в 2011 году на канале ICTV.

Настоящее имя Елки – Елизавета Иванцив. Она родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. Музыкальную карьеру исполнительница начала в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году она подписала контракт с Владом Валовым и выпустила дебютный альбом "Город обмана".

С 2010-го по 2012 годы Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.

Елка в 2017 году заявила, что своим домом считает Москву. Она никак не прокомментировала агрессию РФ против Украины.

30 апреля 2022 года Елка выступила в одном из клубов Сочи.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, певица Елка, певица, телеведущий, Вячеслав Узелков
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