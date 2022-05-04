РФ нанесла почти полсотни авиаударов по Украине, в том числе с применением управляемых авиационных ракет – Минобороны

"К нанесению авиационных ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию. Нанесено почти полсотни авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиационных ракет", – сказал Мотузяник.

По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования с воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины, чтобы повредить транспортную инфраструктуру государства.

Мотузяник подчеркнул, что командование войск РФ пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины.

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также развернуть наступление на отдельных направлениях запорожского и криворожского направлений. С этой целью противник проводит перегруппирование и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", – рассказал он.

Он отметил, что российские корабли в акватории Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий, пытаются вести разведку и Генштаб ВСУ не исключает, что их вновь используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Также в Минобороны не исключают демонстрационных или провокационных действий белорусских войск у границы Беларуси с Украиной.