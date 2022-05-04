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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла почти полсотни авиаударов по Украине, в том числе с применением управляемых авиационных ракет – Минобороны

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Мотузяник отметил, что россияне с помощью авиаударов хотели повредить транспортную инфраструктуру Украины
Мотузяник отметил, что россияне с помощью авиаударов хотели повредить транспортную инфраструктуру Украины
Фото: Міністерство оборони України / Telegram

РФ 3 мая нанесла почти полсотни авиационных ударов по объектам в Украине, в том числе с применением управляемых авиационных ракет, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Об этом он сказал 4 мая на посвященном оперативной обстановке на фронте брифинге, который транслировал Ukraine Media Center.

"К нанесению авиационных ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию. Нанесено почти полсотни авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиационных ракет", – сказал Мотузяник.

По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования с воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины, чтобы повредить транспортную инфраструктуру государства.

Мотузяник подчеркнул, что командование войск РФ пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины.

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также развернуть наступление на отдельных направлениях запорожского и криворожского направлений. С этой целью противник проводит перегруппирование и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", – рассказал он.

Он отметил, что российские корабли в акватории Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий, пытаются вести разведку и Генштаб ВСУ не исключает, что их вновь используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Также в Минобороны не исключают демонстрационных или провокационных действий белорусских войск у границы Беларуси с Украиной.

Контекст:

Вечером 3 мая практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога, несколько крупных городов подверглись ракетным обстрелам. 18 ракет были выпущены из самолетов по нескольким регионам, "из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Крылатые ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Киеву, Виннице, и часть ракет, нацеленных на Одесскую область, сбиты силами украинской ПВО.

Оккупанты ударили по шести железнодорожным станциям и сильно повредили инфраструктуру, сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. О "прилетах" сообщили местные власти в Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской областях. Есть погибшие и раненые.

В результате удара по Львову повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции, ранены по меньшей мере два человека, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Теги: авиация, Александр Мотузяник, самолеты, обстрелы, авиаудар, ракеты, ракета, бомбардировщики, корабли, крылатая ракета
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