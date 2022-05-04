Работа подстанции в Закарпатской области, которую 3 мая обстреляла РФ, возобновлена – "Укрэнерго"

Об этом 4 мая сообщил в Facebook пресс-центр НЭК "Укрэнерго".

"Возобновление магистральных электросетей продолжается круглосуточно. Ночью включена в работу одна из подстанций 220 кВ в Закарпатской области – поврежденное в результате вчерашнего ракетного удара оборудование оперативно отремонтировано", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 3 мая несколько украинских городов подверглись ракетным обстрелам со стороны российских оккупационных войск, часть ракет сбита ПВО.

Удар по подстанции в Воловце был первым по Закарпатской области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (с 24 февраля).

На объектах в радиусе 500 м от эпицентра удара выбило окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости, рассказали в Facebook Закарпатской ОГА. Пожар был ликвидирован через три часа. Предварительно, пострадавших нет.

По словам главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиты, оккупанты таким образом хотят парализовать работу транспортной инфраструктуры, его цитирует пресс-центр Закарпатской ОГА в Facebook. В то же время Микита отметил, что регион гуманитарный, а железнодорожное сообщение используют только для перемещения гуманитарных грузов и эвакуации людей из горячих точек Украины.