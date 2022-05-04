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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечером 3 мая российские войска выпустили по Украине 18 ракет, сбито как минимум восемь – Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ отметили, что оккупанты берегут самолеты
Воздушные силы ВСУ отметили, что оккупанты берегут самолеты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по украинской территории со стороны Каспийского моря. Об этом проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона. Ориентировочно выпущено 18 ракет, которые попали по объектам инфраструктуры. [...] Противовоздушная оборона Воздушных сил и Сухопутных войск сбила по меньшей мере восемь крылатых ракет, данные уточняются", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что ракетные удары из самолетов наносились по Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областям, "из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям".

"Также есть сведения о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракеты. Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/366088125559142

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что вечером 3 мая оккупанты атаковали шесть железнодорожных объектов. Из-за этого задержаны 14 поездов.

В результате этих ударов ранения получили как минимум три человека (два – во Львове, один – в Днепропетровской области).  Оперативное командование ВСУ "Юг" также сообщило о погибших и раненых в результате удара по Кировоградской области, однако их число не уточняется.

Теги: Россия, война, авиация, вертолет, оборона, воздушное пространство, вторжение, беспилотники, самолеты, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, инфраструктура, Воздушные силы Украины, Каспийское море, российские оккупанты
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