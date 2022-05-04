Вечером 3 мая российские войска выпустили по Украине 18 ракет, сбито как минимум восемь – Воздушные силы ВСУ

"Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или Ту-160 наносят ракетный удар из Каспийского региона. Ориентировочно выпущено 18 ракет, которые попали по объектам инфраструктуры. [...] Противовоздушная оборона Воздушных сил и Сухопутных войск сбила по меньшей мере восемь крылатых ракет, данные уточняются", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что ракетные удары из самолетов наносились по Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областям, "из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям".

"Также есть сведения о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракеты. Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)