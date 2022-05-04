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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о сегодняшних ракетных обстрелах: Россияне пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу

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Зеленский: Российские военные сегодня крайне нервно отреагировали на наши успехи
Зеленский: Российские военные сегодня крайне нервно отреагировали на наши успехи
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента, прокомментировал ракетные обстрелы российскими оккупантами ряда украинских городов 3 мая.

"Российские военные сегодня крайне нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города вновь стали мишенями для российских ракет, ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковщина – такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель... Нанести удар по Закарпатью. Что это может дать конкретно России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу. Но под силу пока сжечь детский аттракцион в харьковском парке, или разрушить какой-то мост, или вообще склад с зерном или жилой дом с людьми", – сказал он.

По словам президента, чем больше таких ударов, "тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары в ряде областей. В частности, в социальных сетях сообщалось об ударах по Львову, Виннице, Днепру, Одессе, территории Кировоградской и Закарпатской областей, а также Киеву. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, за исключением оккупированных Херсонской области и Крыма.

"Укрзалізниця" сообщала, что из-за обстрелов задерживаются 14 поездов.

Позже глава компании Александр Камышин сообщил, что российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины"Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", – добавил он.

Известно о пострадавщих в Кировоградской, Днепропетровской областях и во Львове.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, Одесса, Винница, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Кировоградская область, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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