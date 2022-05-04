3 мая оккупанты 21 раз обстреляли Сумскую область с территории России – глава обладминистрации

"В 11.50 российские орки обстреляли окрестности села Белокопытово Глуховской общины. Всего – восемь прилетов, минометный огонь. В 18.10 Россия со своей территории вела обстрелы окрестностей села Шалыгино из РСЗО, восемь прилетов. В 19.30 было пять прилетов из миномета по окраине села Заруцкое. Тоже били из-за границы", – написал он.
Живицкий отметил, что "во всех случаях пострадавших нет".
"Вы часто спрашиваете: "А мы что?" Прошу относиться к этому с пониманием: либо комментируем действия военных, либо выиграем войну. Все, что можно рассказать обществу, вы видите на моих страницах и на ресурсах ВСУ, Генштаба, Офиса президента", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
27 апреля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России, 29 апреля – об обстреле из вертолета неуправляемыми ракетами.
28 апреля Вооруженные силы Украины информировали об обстреле с российской территории Черниговской области с использованием минометов и гранатометов.
29 апреля в ГПСУ объявили об ограничениях, которые вводят для жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей.