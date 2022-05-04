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ПРОИСШЕСТВИЯ

3 мая оккупанты 21 раз обстреляли Сумскую область с территории России – глава обладминистрации

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Территорию Сумской области россияне обстреливали и в апреле
Территорию Сумской области россияне обстреливали и в апреле
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Российские оккупанты 3 мая более 20 раз открывали огонь по территории Сумской области Украины с территории РФ. Об этом сообщил в Telegram председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В 11.50 российские орки обстреляли окрестности села Белокопытово Глуховской общины. Всего – восемь прилетов, минометный огонь. В 18.10 Россия со своей территории вела обстрелы окрестностей села Шалыгино из РСЗО, восемь прилетов. В 19.30 было пять прилетов из миномета по окраине села Заруцкое. Тоже били из-за границы", – написал он.

Живицкий отметил, что "во всех случаях пострадавших нет".

"Вы часто спрашиваете: "А мы что?" Прошу относиться к этому с пониманием: либо комментируем действия военных, либо выиграем войну. Все, что можно рассказать обществу, вы видите на моих страницах и на ресурсах ВСУ, Генштаба, Офиса президента", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

27 апреля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщала о минометном обстреле Сумской области с территории России, 29 апреля – об обстреле из вертолета неуправляемыми ракетами.

28 апреля Вооруженные силы Украины информировали об обстреле с российской территории Черниговской области с использованием минометов и гранатометов.

29 апреля в ГПСУ объявили об ограничениях, которые вводят для жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей.

Теги: Россия, война, Сумская область, военные, граница, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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