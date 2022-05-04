3 мая оккупанты 21 раз обстреляли Сумскую область с территории России – глава обладминистрации

"В 11.50 российские орки обстреляли окрестности села Белокопытово Глуховской общины. Всего – восемь прилетов, минометный огонь. В 18.10 Россия со своей территории вела обстрелы окрестностей села Шалыгино из РСЗО, восемь прилетов. В 19.30 было пять прилетов из миномета по окраине села Заруцкое. Тоже били из-за границы", – написал он.

Живицкий отметил, что "во всех случаях пострадавших нет".

"Вы часто спрашиваете: "А мы что?" Прошу относиться к этому с пониманием: либо комментируем действия военных, либо выиграем войну. Все, что можно рассказать обществу, вы видите на моих страницах и на ресурсах ВСУ, Генштаба, Офиса президента", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)