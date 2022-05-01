Мэр Бурыни Сумской области, его заместитель и депутат горсовета подозреваются в сотрудничестве с российскими оккупантами – Офис генпрокурора

"По данным следствия, во время оккупации вооруженными формированиями РФ территории Буринской общины Конотопского района Сумской области они согласились на сотрудничество с государством-агрессором. Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали ее вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", – говорится в сообщении.
Чиновники задержаны. Им сообщили о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его вооруженных формирований (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Однако военные РФ обстреливают Сумскую и Черниговскую области с российской территории.