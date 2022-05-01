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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Бурыни Сумской области, его заместитель и депутат горсовета подозреваются в сотрудничестве с российскими оккупантами – Офис генпрокурора

Подозреваемых чиновников задержали
Подозреваемых чиновников задержали
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Мэру Бурыни Сумской области, его заместителю и депутату горсовета объявили о подозрении в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом 30 апреля в Facebook сообщил Офис генпрокурора.

"По данным следствия, во время оккупации вооруженными формированиями РФ территории Буринской общины Конотопского района Сумской области они согласились на сотрудничество с государством-агрессором. Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали ее вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", – говорится в сообщении.

Чиновники задержаны. Им сообщили о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его вооруженных формирований (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/360498206113019


Контекст:

8 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Однако военные РФ обстреливают Сумскую и Черниговскую области с российской территории.  

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, оккупация, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, российские оккупанты, коллаборационизм
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